Trabzonspor'da ayrılıklar peş peşe!

Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde sezon sonunda ayrılması gündemde olan isimler hakkında Abdullah Avcı'nın raporu belli oldu. İşte o isimler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2023- 06:40