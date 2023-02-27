Karadeniz temsilcisinde forma giyen Bakasetas, 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Alanyaspor'dan transfer olmuştu. Yunan futbolcu Trabzsonspor'a ilk geldiği günden üstün performan sergiledi ve takımının şampiyon olmasında büyük katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu bu performansıyla Avrupalı kulüplerin radarına girmesine neden oldu.

TEKLİFLER 7 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

İtalya Seria A ekiplerinden Bologna bu sezon Avrupa kupalarına gitmek için mücadele veriyor. Sezon sonunda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen İtalyan takımı Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İtalyan basının yaptığı habere göre Bologna ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı.

SERBEST KALMA BEDELİ 12 MİLYON EURO

Trabzonspor, yıldız futbolcu için sözleşmesinde yazan 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kullanmak istiyor. Yıldız futbolcu için daha önce Avrupa'dan Fiorantina ve Sporting kulüblerinin ilgisi olmuştu.