Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen asrın felaketinde ülkemize yardımda bulunarak destek olan Drogheda United'da kulüp CEO’su Hubert Murphy, teknik direktör Kevin Doherty ve yerel gazeteci Des Grant, önemli açıklamalarda bulundu. İrlanda ekibi, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti. İşte o röportajdan öne çıkanlar...

Ülkemizde meydana gelen asrın felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımda bulunuldu. Bu yardım elinin bir tanesi de İrlanda'dan uzandı. İrlanda'nın Louth şehrinin Drogheda bölgesinde bulunan Drogheda United Futbol Kulübü, depremzede vatandaşlarımız için elini taşın altına koydu. İrlanda temsilcisinde oynayan genç futbolcu Emre Topçu başta olmak üzere bütün kulüp kollarını yardım kampanyası için sıvadı. Drogheda United'ın bir özelliği de ülkemiz ile hem tarihsel olarak hem de futbol amaçlı yakın bir bağının olması. Trabzonspor ile kardeş kulüp olan Drogheda United, Karadeniz temsilcisi ile aynı renklere sahip olmasının yanı sıra ambleminde de bayrağımızda bulunan ay ve yıldızımızı taşıyor.

Kulübün gerçekleştirmiş olduğu bu yardım kampanyasının Drogheda United CEO'su Hubert Murphy, teknik direktör Kevin Doherty ve yerel gazeteci Des Grant, fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

TEKNİK DİREKTÖR KEVIN DOHERTY

- DEPREMİ İLK ÖĞRENDİĞİNİZDE NE YAPTINIZ?

"Bu trajik bir hadise. Bu beklenmedik olayı Drogheda'da öğrendik ve haberlerden takip ettik. Türkiye 18 yaş altı hocasıyla iletişim kurdum. Emre'yle iletişime geçtim. O gün uluslararası olan kampları iptal oldu deprem dolasıyla. Depremin olduğu gün yurtdışından Türkiye'ye gidecekti kamp için ama iptal oldu. O gün biz burada antrenman yapıyorduk, antrenmandan sonra ona mesaj attım. Ailesinin deprem bölgesinden uzakta ve güvende olduğunu söyledi."

- GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ YARDIM KAMPANYASI HAKKINDA NE SÖYLERSİNİZ?

"Takımım yardımda bulundu ve istenildiği takdirde yardıma devam edeceklerini söylediler. Genç bir takımız ve yardıma katkılarından dolayı onlarla gurur duyuyorum."

- TÜRK HALKINA VE TÜRKİYE'YE BİR MESAJINIZ VAR MI?

"Onlar için haftalardır dua ediyoruz. Binlerce insana etki eden kötü bir hadise yaşandı. Onlara mesajım bu kulüp ve Drogheda her zaman yanlarında olacaktır."

- TAKIMINIZI LİGDEKİ DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?

"İlk maç deplasmandı ve 1 puan aldık. İyi performanstı. Cuma gününe hazırlanıyoruz. Umarım yeneriz."

- TAKIMINIZIN GENÇ İSMİ EMRE TOPÇU HAKKINDA NELER SÖYLERSİNİZ?

"Emre çok yetenekli bir oyuncu. Türkiye milli takım ve Drogheda kulübü için elinden geleni yapıyor. Ufak bir sakatlık yaşadı önümüzdeki maçı kaçıracak ama daha güçlü döneceğinden şüphem yok."

- KENDİSİNİN TÜRKİYE'DE OYNAMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR MI?

"Evet Türkiye de oynamak istiyor. Tabii ki Trabzon en güzel seçenek olacaktır."

CEO HUBERT MURPHY

- KULÜP OLARAK DEPREMİ İLK DUYDUĞUNUZDA NE HİSSETTİNİZ?

"Çok kötü bir haber. Dünyayı şoka uğrattı. Drogheda da bunu derinden hissetti. Türkiye'yle çok güzel ilişkilerimiz var ve bundan çok memnunuz. Deprem dolasıyla yardım edebilmek için hemen yetkililerle harekete geçtik. Liverpool, Drogheda'yı destekleyen bir kulüp. Onlar da Türkiye'ye gönderebilmemiz için birçok yardım gönderdi bize. 1847'de bizim için yapmış olduğunuz yardıma, yıllar sonra hiçbir karşılık beklemeden yardımcı olabilmek çok güzel."

- DEPREMDEN SONRA TÜRKİYE VE TRABZONSPOR İLE İLETİŞİME GEÇTİNİZ Mİ?

"Dublin'de olan Türkiye elçiliğiyle iletişime geçtik ve ne yapabiliriz diye konuştuk. Dublin Aviva Stadyumu'nda Drogheda -Trabzonspor maçı yapmak istiyoruz. Herkese açık olacak ve deprem için yardım toplanacak. Drogheda'da yaşayan Türkler, bizimle iletişime geçerek yardım etti. Türkiye büyükelçisi, iletişime geçebileceğimiz en yakın isimdi. Onunla konuştuk. Trabzon tarafıyla konuşma fırsatımızı olmadı. Umarım bu röportaj buna vesile olur ve onlarla iletişime geçeriz."

- TRABZONSPOR İLE OLAN YAKINLIĞINIZDAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

"Trabzonspor'la beraber uzun yıllardan beri kardeş takımız. Aynı renklere sahibiz. Trabzonspor geçen sene ligi kazandığında, burada çok sevindik. Umarım bu senede şampiyon olurlar."

- TÜRK FUTBOLCUNUZ EMRE TOPÇU HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

"Emre harika bir genç oyuncu. Gençlere rol model oluyor. Aynı zamanda deprem için toplanan yardımlara da çok büyük katkısı oldu. Tırlara yüklememize kadar yardım etti."

- KENDİSİNE TÜRKİYE'DEN HERHANGİ BİR TEKLİF GELDİ Mİ?

"Emre'ye henüz teklif gelmedi. Eğer gelirse bunu hocamızla da konuşup, en iyi şekilde değerlendirmek isteriz."

- TÜRK FUTBOLUNU TAKİP EDİYOR MUSUNUZ?

"Biz ligi takip ediyoruz. İyi takımlar var Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Ama biz Trabzonsporluyuz."

- TRABZONSPOR HAKKINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

"Bizim dostluğumuz baki. Kardeş kulübüz. Stadımızda Trabzonspor köşesi var ve bu bize güç veriyor. Umarım bu sene şampiyon olurlar."

- SON OLARAK TÜRK HALKINA VE TÜRKİYE'YE BİR MESAJINIZ VAR MI?

"Mesaj çok açık. Türkiye deki insanları önemsiyoruz. Biz kardeşiz. Yardımcı olabilmek için buradayız."

GAZETECİ DES GRANT

- YAŞANAN DEPREM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞIR MISIN?

"Son yılların en büyük trajedilerden biri. Son dönemlerde böyle haberler almaktan üzüntü duyuyoruz. Depremin şiddeti fazla olduğu için, zayiatta fazla oldu. Her gün yeni haberler alıyoruz ve durum daha da kötüye gidiyor. İrlanda için de kötü bir haber bu özellikle de Türkiye'nin kalbi olan Drogheda için daha da kötü bir hadise."

- BİZE TÜRKİYE İLE İRLANDA ARASINDAKİ BAĞDAN BAHSEDER MİSİN?

"1847 de 8 milyon insan vardı İrlanda'da. 1 milyon insan açlıktan öldü. 26 Haziran 1847 Türk gemisi büyük bir sürprizle nehre geldi. Büyük bir gemiydi. Binlerce çuval mısır ve patates getirilmişti. Gemi, Türk denizcileri tarafından boşaltılmıştı. Bu andan itibaren Türkiye ve Drogheda hep kardeş kaldı ve kalmaya devam edecek. Bu hikâye hiç unutulmayacak. İrlanda tarihinde hep yer alacaktır. Bu, Drogheda United'ın da bir parçası. Takımdaki her oyuncu bu hikayeyi biliyor. Formamızda da bunu taşıyoruz. Şehrimizin asıl sembolü ay ve yıldızdı. Osmanlı zamanından gelen yardımlardan sonra, bu daha da anlamlaştı. Bu tarihte ender rastlanan olaylardan biri. Müslümanlar bize yani Hristiyanlara yardım etti."

- TÜRK HALKINA GÖNDERMEK İSTEDİĞİN BİR MESAJIN VAR MI?

"Bu kötü günler geçecek. Kayıplar oldu ve bunlar asla unutulmayacak. Belki de yeni yapılacak hamleler Türkiye'yi olduğundan daha iyi bir hale getirecek ve güçlenecek. Sizler de buraya geldiğiniz için teşekkürler."