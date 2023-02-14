Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor'da Basel maçının hazırlıkları sürüyor!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.02.2023- 19:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 19:32
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.