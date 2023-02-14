Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.