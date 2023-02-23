UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel'in konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, Avrupa'ya veda etti. Fırtına'nın tecrübeli stoperi Marc Bartra, müsabakadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARTRA'NIN SÖZLERİ:

Hayatım boyunca canımı en çok yakan mağlubiyet oldu belki de. İnanılmaz bir durum yaşadık. Maçı domine ettik. Her şeyi yaptık. Açıklamakta zorluk çekiyorum.