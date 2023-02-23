Trabzonspor Basel karşısında ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maçın 61. dakikasında temsilcimiz Denswil ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak VAR kontrolünden sonra gol, ofsayta takıldı. İşte pozisyon... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023- 00:53