Trabzonspor Basel karşısında ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maçın 61. dakikasında temsilcimiz Denswil ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak VAR kontrolünden sonra gol, ofsayta takıldı. İşte pozisyon... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023- 00:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maçın 61. dakikasında temsilcimiz Denswil ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak VAR kontrolünden sonra gol, ofsayta takıldı.
İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ:
Görüntü TV 8'den alınmıştır.