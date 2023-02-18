Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.
Bordo-mavili camia, kulüp tarihine adını yazdıran teknik adamın görev aldığı dönemlerde 4 kez Birinci Lig şampiyonluğu, 1 kez İkinci Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 1 kez Kıbrıs Barış Kupası kazanmıştı.
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 19:23 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023- 19:59
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.