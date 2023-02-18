Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.



Bordo-mavili camia, kulüp tarihine adını yazdıran teknik adamın görev aldığı dönemlerde 4 kez Birinci Lig şampiyonluğu, 1 kez İkinci Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 1 kez Kıbrıs Barış Kupası kazanmıştı. Avcı efsane teknik direktör Özyazıcı için konuştu