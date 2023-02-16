UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Çok da bunları konuşmak istemiyorum. Duygusallık oluyor. Milletimizin başı sağ olsun, canımız yanıyor. Futbolun birleştirici gücüyle bugün sahada olacağız.

Kaliteli rekabet bu oyunu güzelleştiriyor. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün herkesin tek yürek olduğu, enerjisini buraya verdiği ve insanları biraz mutlu edebilmek tek temennimiz.