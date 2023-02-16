Trabzonspor Basel maçı öncesi Abdullah Avcı taraftara seslendi!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i sahasında konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı, taraftarlara seslendi. Avcı, "Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yanda, pes etmekle yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 12:01