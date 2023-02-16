UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, evinde İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nin takımı Trabzonspor oldu. Bütün takımların bayrakları vardı. Bunlar keyifli şeyler.

Bir tebessüm yaşatabildiysek ne mutlu. Bu dostluk, bu tatlı rekabet, saygının içinde olduğu sürece gelişerek devam edecektir. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü bugün bir daha gördük.