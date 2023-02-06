Trabzonspor'da Hamsik ile yola devam

Trabzonspor'da Hamsik ile yola devam

Trabzonspor'da bir süredir takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz olan Marek Hamsik konusunda sevindiren haber geldi. Slovak yıldız Abdullah Avcı ile görüşerek takımda

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 06:40