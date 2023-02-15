Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, ligden çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i şehre getirirken, oyuncuyu da sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." denildi.

Markovic bu sezon G.Antep temsilcisinde 19 lig maçına çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.