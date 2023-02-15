UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Yunan orta saha Siopis ile birlikte açıklamalarda bulunan Avcı, "Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük." ifadelerine yer verdi. Avcı öte yandan Lazar Markovic ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Manolis Siopis basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı'nın sözleri:

"Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük."

"Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücüne son derece inanan biriyim. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

"Yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla sahada olacağız. Yaşadığımız sürecin ardından ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız. Bütün ülkenin bize destek olacağını biliyorum ve herkese teşekkür ediyorum."

"Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Lazar Markovic'in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. Görüntülü konuştuk."

"Karadeniz insanının duygusunu iyi biliyorum. Taraftarlar bütün biletleri tüketerek tribünde olacaktır." dedi.

Yunan futbolcu Manolis Siopis taraftarlara maç bileti almaya davet etti:

"Taraftarlara davetim var. Maç biletini alın. Buradan gelen gelir depremden etkilenenlere gidecek. Bütün duam onlar için."

"Hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. İki farklı ülke olabiliriz ama bence aynıyız. Birbirimize çok yakınız, kültürlerimiz çok benzer. Yunan halkı, Türkiye'ye her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Çok güzel görüntüler gördüm ve çok duygulandım."

"Deprem nedeniyle çok üzgünüm. Maçla ilgili çok söyleyebilecek bir şey yok. Bu maçı Türkiye olarak hep birlikte oynayacağız. Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Taraftarlardan bilet almalarını rica ediyorum. Bu bilet geliri depremzedelere gidecek.

"Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Bütün Türkiye bir olduğunu gösterecek."