Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Trabzonspor-Basel maçı için çağrı

FA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Basel'i ağırlayacak. Mücadele öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Maçın gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Trabzonspor-Basel maçıyla ilgili taraftarlara seslenerek, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" dedi.