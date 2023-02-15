UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasının ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak.
Mücadele öncesi taraftarlarını siyah renk giyinmeye davet eden bordo-mavililer, maça siyah formayla çıkacağını açıkladı.
Yapılan paylaşımda, "Gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ülke olarak karanlık günler yaşıyoruz. Basel maçında siyah formayla sahaya çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yarın oynayacağımız Basel karşılaşmasına siyah formamız ile çıkacağız.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2023
Tek renk, tek yürek olmak için de maça gelecek tüm taraftarlarımızı siyah giyinmeye davet ediyoruz.
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