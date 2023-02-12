Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Basel maçına davet ettiklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Ceferin ile TFF Başkanı Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını da maça davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını göstermek için bu önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Basel maçına davet ettiklerini açıkladı... Fotomaç'ın haberine göre; canlı yayına katılan Ağaoğlu, ilk olarak deprem bölgesine yapılan bağışlarla ilgili, "Bütün spor kulüpleri hemen aksiyon aldı. Bizim şansımız bölgeye en yakın kulüp olmamız. Felaketi duyar duymaz kulüp olarak belediye ve valiliğimizle harekete geçtik. Aklımıza ilk gelen şey, TS Club'taki tüm ürünleri AFAD'ın talimatları doğrultusunda bölgeye ulaştırmaktı. Bütün ürünlerimizi Trabzon'daki depolarımızdan temin ettik" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA MESAJI VERİLECEK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de Basel maçına davet ettiklerini söyleyen Ağaoğlu, "Ceferin'i, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve Süper Lig kulüp başkanlarını davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını gösterebilmemiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Kayserispor ve Antalyaspor olumlu yanıt verdi" dedi.

AÇIK ARTIRMA İLE DESTEK

Bordo mavili futbolcular, AFAD ve yardım kuruluşlarına bireysel bağışlarda bulunmayı sürdürüyor... Taraftarların açık artırmaya çıkardıkları imzalı formaları satın alan bazı futbolcular, aldıkları anı ürünlerini açık artırmaya çıkararak gelirleri depremzedelere bağışlayacak.

UEFA, 1. GÜNÜN AKŞAMI ARADI

Ağaoğlu, Basel maçıyla ilgili depremin 1. günü UEFA'nın kendileriyle temasa geçtiğini de aktararak, "Stadın ve şehrin durumunu sordular. Herhangi bir sorun olmadığını ilettik. UEFA bu tür karşılaşmalarda şartlar müsaitse maçların oynanmasından yana tavır alıyor. Bize maçın oynanacağını ilettiler. Kulüpler Birliği olarak TFF ile bir görüşme gerçekleştirdik. Futbol müsabakalarına ülke genelinde ara verildi ama Basel maçımız oynanacak. Yönetim olarak bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanması kararını aldık. Kombine sahiplerinden bir defaya mahsus bilet almalarını istedik" açıklamasını yaptı.

ENKAZI KALDIRIYOR

Trabzons'a giden Büyükşehir Belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 15 iş makinesi ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Belediye iştiraki TRABİTAŞ ekipleri de 12 Şubat Stadyumu'nda her gün saat 12.00-22.00 arasında köfte ekmek ve meşrubat ikram ediyor.

57 TIR YARDIM GİTTİ

TRABZON Ortahisar Belediyesi kurtarma ekipleri şu ana kadar 22 kişiyi enkazdan kurtardı. Adıyaman'da 13, Hatay'da ise 9 kişiyi enkaz altından çıkaran ekipler yardım, destek ve temizlik çalışmalarına katılıyor. Trabzon'dan 4 şehre 57 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

HAKEMLERE TAZİYE

Bordo-mavili yönetim, depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş il hakemi Furkan Kürşad Demir, Gaziantep il gözlemcisi Cevdet Karakurt, Hatay aday hakemler Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşler, Hatay il hakemi Hasan Bihan ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam için taziye yayınladı.

'BİLET AL' ÇAĞRISI

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından Basel maçına tüm kesimlerin bilet alarak depremzedelere destek olma çağrısı yaptı... Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da çağrıyıı alıntılayarak "Güzel bir fikir. Aynen katılıyorum" açıklamasını yaptı