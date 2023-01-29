Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.