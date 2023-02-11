TRABZONSPOR HABERİ: Umut Bozok'tan deprem sözleri! "Rayane Aabid'i aradım hemen..."

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan depremin ardından Fransız basınına özel açıklamalar geldi. Bozok, "Kahramanmaraş'ta akrabalarım var ama iletişim sorunu bulunduğu için fazla haber alamıyoruz. Rayane Aabid (Hatayspor oyuncusu) yakın arkadaşım. Ona hemen ulaşmayı başardım. Bana depremin inanılmaz olduğunu söyledi. Kendisinin oturduğu yer dayanmış ama etrafındaki bütün binalar yıkılmış. Bana şehrin ortasına adeta bir bomba atıldığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023- 11:07