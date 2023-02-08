Trabzonspor haberleri... Bordo mavili ekip, Djaniny'nin sezon sonuna kadar Sharjah FC takımına kiralandığını duyurdu. Karadeniz ekibi, oyuncuya dair ücret ayrıntılarını da KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'da ayrılık... Karadeniz ekibi, oyuncunu Djaniny'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC takımına kiralandığını kaydetti. Yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Bordo mavili ekip KAP'a yaptığı açıklama ile de oyuncunun maliyetine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İşte detaylar...

Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.