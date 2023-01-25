Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Edin Visca'nın sakatlanmasından dolayı kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fırtına'da gündem Andriy Yarmolenko. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Ukraynalı yıldızı daha önce de istemişti. | Trabzonspor haberleri

Son şampiyon Trabzonspor, ara transfer döneminde sessiz kaldı. Ancak Karadeniz devi, perde arkasında çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre menajerler hemen her gün Karadeniz devinin kapısını aşındırırken, ortaya atılan son isim ise sezon başında da gündeme gelen Andriy Yarmolenko oldu. Menajerler, 33 yaşındaki sağ kanadı Trabzonspor'a önerdi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'in formasını giyen Ukraynalı yıldızın, takımında mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. Yarmolenko için bu doğrultuda maliyet araştırması yapılacağı belirtildi.

SOL AYAĞI TAM BİR RAKET

Hazıran ayında kontratı bitecek olan Yarmolenko'nun transferinin uygun bir bedel karşılığında gerçekleşebileceği öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı, 1.89 boyundaki süper yıldızı yaz transfer döneminde istemişti. Hücumun sağ kanadında ve forvet arkasında görev yapabilen Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim. Dinamo Kiev forması altında gösterdiği süper performansın ardından 2017 yılında 25 milyon euro karşılığında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu, 1 yıl sonra ise 20 milyon euro'ya İngiliz takımı West Ham'ın yolunu tuttu.

TÜRKİYE SÜRPRİZ OLMAZ

Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, Yarmolenko ile ilgili şunları söyledi: "Avrupa'ya dönmek istiyor. Ukrayna'ya yakın olmak onun için önemli. Bu nedenle Türkiye iyi bir seçenek. 33 yaşındaki futbolcu, hemen her dönem Türk takımlarının ilgili altındaydı.

Bu sezon Al-Ain FC formasıyla 15 karşılaşmada forma giyen Yarmolenko, 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını 112 kez giydi ve 45 gol attı.