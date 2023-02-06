Trabzonspor'da forma giyen Marc Bartra, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası destek mesajı paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonsporlu Marc Bartra, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası destek mesajı paylaştı.

Bordo mavili futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye için dua edin. Geçmiş olsun Türkiye!!!!" ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu ayrıca yardım yapmak isteyen insanlar için numara da paylaştı.

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