Trabzonspor'un en büyük sorunu sezon başından olduğu gibi bu maça da yansıdı. Oyun anlayışı olmayan bir takımın saha içindeki dizilişi sistemini konuşmak da çok doğru olmaz. Böyle bir orta sahayla böyle bir derbiye başlamak merkezde tek Siopis'le başlamak, Trezequet dururken Bakasetas'ı oyundan almak akıllıca değildi.