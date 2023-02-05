Trabzonspor transferin son günlerinde çok hareketli saatler yaşayacak.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, kalan haftalarda daha iddialı konuma gelmek için Trabzonsporlu kurmaylar takıma ciddi takviyeler yapacak. Fırıtına'nın listesinde 3 önemli isim bulunuyor. Bunların ilki Molde'nin 23 yaşındaki kant oyuncusu . Diğer iki isim ise daha öncede gündeme gelen ancak transferleri gerçekleşmeyen Dnipro'nun 26 yaşındaki gol makinesi Artem Dovbyk ve Olympiakos'un sol kanadı 29 yaşındaki Georgios Masouras. Yönetim 3 oyuncu için Galatasaray derbisinin ardından kolları sıvayacak ve tüm şartları zorlayıp bu 3 ismi kadrosuna katmaya çalışacak. Ola Brynhildsen satın alma opsiyonlu kiralık, Masouras ve Dovbyk ise bonservisleriyle alınmak isteniyor.



Ukrayna'nın Dnipro takımında oynayan Artem Dovbyk, 14 maçta 1224 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki forvet bu süreçte 11 gol atarken, 2 de asist yaptı. Ukraynalı'nın sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.



Yunanistan Süper Lig ekibi Olimpiakos'ta forma giyen sol kanat Masouras, 19 lig maçında 936 dakika sahada kalırken, 3 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Norveç'in Molde takımında oynayan Ola Brynhildsen, geçen sezon takımıyla 19 maça çıkarken, 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki forvet Ola, bu sezon ise Avrupa'da 11 müsabakada 5 gol attı, 3 de asist yaptı. Oyuncunun kulübü Molde ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.