Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1. mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Böyle bir deplasmanda başlayabileceğin en iyi senaryo ile başladık. İlk yarıda oyun dengeli, ikinci yarıda çabuk top kayıpları yapmaya başladık ve oyun geçişe döndü. Galatasaray öne geçince, biz tercihlerimizi yanlış yaptık.

Geriye düşünce oyuna tutunmaya çalıştık, performansı artıramadık. Mağlup olabilecek bir oyun ve bir maç olmadığını düşünmüyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz.

Bu sene şampiyonluk yarışın içinde olan bütün rakiplerini yendiler. Okan hocayı ve ekibini tebrik ediyoruz. Gerçekçi söylemek gerekirse ligin çok uzağında kaldık. Önümüzde çok ciddi iki hedef var, Konferans ve Türkiye kupası.