Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Edin Visca kafilede yer almadı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Arif Boşluk

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Vitor Hugo

8. Marc Bartra

9. Hüseyin Türkmen

10. Stefano Denswil

11. Gbamin

12. Siopis

13. Doğucan Haspolat

14. Enis Bardhi

15. Abdülkadir Ömür

16. Bakasetas

17. Yusuf Yazıcı

18. Lahtimi

19. Trezeguet

20. Djaniny Semedo

21. Umut Bozok

22. Maxi Gomez

23. Naci Ünüvar

İşte o liste...