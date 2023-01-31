Trabzonspor Antalyaspor mesaisinde
Trabzonspor, evinde oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi ince hesaplar yapmaya başladı. Bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında seriyi 36 maça çıkarmanın yanı sıra rakibiyle hesabı da görmeyi arzuluyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 06:40
İLK YENILGISINI ALMIŞTI
Avcı yönetiminde şampiyonluk sezonunda deplasmanda öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Fırtına, sahasında ise rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Bu sezon da ilk yenilgisini Akdeniz temsilcisinden almıştı. Sezonun ilk yarısında 2-0 geriye düşüp 2-2 beraberliği yakaladığı maçtan 5-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, camiasını şoka uğratmıştı. İlk iki haftayı kayıpsız geçip, üçüncü hafta Antalyaspor'a yenilen Trabzonspor, ardından seri galibiyetler almakta zorlandı. Artık bu şansızlığa son verip, pazar günü deplasmanda çıkacağı G.Saray derbisi öncesi de moral bulmak istiyor