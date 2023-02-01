Trabzonspor - Antalyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Trabzonspor - Antalyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 12:30