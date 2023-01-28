Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Oyundan kısaca konuşalım. İki takım arasında bir kalite farkı ve oyun kalitesi farkı var ki normal bu. Oyun planladığımız bir şekilde 8. dakikasında golü de bularak, rakibin tamamen çekildiği oynadığı bir oyundu ve planlamamızın karşılığını aldık. Oyuna aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Çok güzel fırsatlar vardı ve aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Devreye 1-0 önde girdik ama oyun bana iyi hissettirmiyordu. İkinci yarının başında direkten dönen topun devamında geçişten golü yedik oyunda bunlar var. Karagümrük maçı, Alanya maçı ve bugün Hatay maçı devam eden bir kırılgan yapımız var. Buna tepki veremiyoruz. Aslında sene başından beri bütününde bir enerjinin devamlı inişler çıkışlar yaşadığı bir durum var. Bazen teknik olmaz, taktik olmaz, bazen planlamada hata yaparsın, bazen karışık oyun oynarsın, aradaki kaliteli farkından dolayı rakip son ana kadar isteyerek seni hataya zorladı. Ayakta kalmaya çalıştı ama karakter koyarsın, ama teslim olmazsın mücadele koyarsın. Pozisyon var mı var 1-2 tane var. Böyle mi olması gerekiyordu hayır. Daha iyi oyunlar olması gerekiyor daha baskılı oyunlar olması gerekiyor. Çabuk teslim olmamamız gerekiyor. Sezon başından itibaren bu çok sağlıklı gitmeyen bir durum. Zaman zaman hayal ettirdi, balansı mı bulamadık, dengeyi mi bulamadık enerjiyi mi yakalayamadık. Zaman zaman kaybolduk. Süreç böyle dalgalı gibi. Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz, ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Formasyon değiştiriyoruz olmuyor grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Bir oluyor kayboluyor. Çok sağlıklı bir gidişat değil. Buraya gelen taraftarlardan, tüm taraftarlardan son haftalardaki kaybettiğimiz oyunlardan dolayı ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut şu an itibariyle elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı hayır değiller, kötü karakterler mi hayır değiller. Ama futbolda kavga etmek enerji, duygu ve karakter bunlar başka şeyler. Bugün itibariyle tekrar bunu yaşadık. Rakibi de tebrik ediyorum.