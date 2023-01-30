Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Fırtına'nın kadrosuna katmak istediği Ola Brynhildsen için Molde'ye yaptığı bonservis teklifi belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, transfer gündemine Molde'de top koşturan Ola Brynhildsen'i almıştı.

Fırtına'nın, 23 yaşındaki Norveçli golcü için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. TV2'de yer alan habere göre bordo mavililer, yıldız isim için Molde'ye 3.2 milyon euro teklif etti. Ancak Molde'nin daha yüksek bir bonservis istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Molde'nin, Trabzonspor'dan güncel bir teklif daha beklediği ifade edildi.