Trabzonspor'un Hatay maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da, Gbamin, Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı.
Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Bruno Peres
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Vitor Hugo
8. Marc Bartra
9. Hüseyin Türkmen
10. Stefano Denswil
11. Siopis
12. Doğucan Haspolat
13. Enis Bardhi
14. Abdülkadir Ömür
15. Bakasetas
16. Yusuf Yazıcı
17. Lahtimi
18. Trezeguet
19. Djaniny Semedo
20. Umut Bozok
21. Maxi Gomez
22. Naci Ünüvar