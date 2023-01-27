Trabzonspor'un Hatay maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da, Gbamin, Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı.

Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Bruno Peres

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Vitor Hugo

8. Marc Bartra

9. Hüseyin Türkmen

10. Stefano Denswil

11. Siopis

12. Doğucan Haspolat

13. Enis Bardhi

14. Abdülkadir Ömür

15. Bakasetas

16. Yusuf Yazıcı

17. Lahtimi

18. Trezeguet

19. Djaniny Semedo

20. Umut Bozok

21. Maxi Gomez

22. Naci Ünüvar