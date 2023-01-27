Trabzonspor kafilesi, Hatay'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Hatay'a geldi.
Trabzon'dan özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar karşıladı.
Bir grup taraftar, havalimanı önünde teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Bordo-mavili ekip, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.