Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavililerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Fırtına'da uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca’nın yerini doldurması için Florian Thauvin ismi önerildi. İşte ayrıntılar...

Meksika'daki takımı Tigres'le yollarını ayıran Florian Thauvin, menajerler tarafından uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca'nın yerine Trabzonspor'a önerildi... Bir süre önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Boşnak kanat oyuncusu için, "sözleşmesini dondurabiliriz" dediği için menajerler kulübün etrafında dolanıyordu.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 2018'de Dünya Kupasını kazanan Fransa Milli Takımın'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. Eğer Meksika'ya adapte olamamak dışında herhangi bir sorun ortaya çıkmazsa Fransız kanat oyuncusu için görüşme yapma kararı alındı.

50 MİLYON EURO GERÇEĞİ

Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, transfermarkt değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle Uniyed, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.