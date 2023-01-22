Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Bordo-mavililer mücadeleyi 4-0 kazandı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Trezeguet açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Mısırlı yıldız, "Gol sevincimde o yaptığım hareketin anlamı, hem benim, hem takımın, hem de arkadaşlarım için olumsuz şeyler söyleyen insanlara cevap niteliğinde. Onlara konuşmayın, sadece susun ve izleyin demeye çalışıyorum. Kendi adımıza çok önemli bir 3 puan aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.