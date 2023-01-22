Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bizim adımıza önemli bir maçtı ve kazanmalıydık. Kazanabileceğimiz bazı maçlarda puanlar kaybettik ve lig yarışından geride kalmaya başlamıştık. Kazanmak zorundaydık bu yüzden"

"Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Özellikle sol ayağıma geldiğinde... Şutlarım üzerine çok çalışıyorum. Gol atarak takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca 3-4 bin şut atmışım oralardan."