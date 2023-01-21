Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaştı ve uzatmalara giden maçı 4-1 kazanmasını bildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta bazı isimlere son şanslarını verdi. Deneyimli çalıştırıcının bu futbolcular konusunda ne karar vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oynanan Ümraniyespor kupa maçında bazı isimlere son şanslarını verdi...

Bu isimler Peres'e lisans çıkartmasından sonra gönderilmesi planlanan Larsen, Marc Bartra'ya boşuna verildiği farkı yok denilen Hüseyin, sezon başında Kasımpaşa'dan gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Doğucan, Napoli'ye döneceği konuşulan Marek Hamsik, beklentilerin altında kalan Enis Bardhi, forma bulamayacaksa Ajax'ta dönmek isteyen Naci Ünüvar ve son gol kralı Umut Bozok'tu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı bu oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak son durumların görmek istedi. Umut ve Naci hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. İlk yarının bitimiyle beraber oyundan alındılar. Hamsik yerini Djaniny'ye bıraktıktan sonra oyundan alınır alınmaz soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

Larsen'in zihinsel olarak herhangi bir kaybı yoktu. Ancak performansı Trabzonspor için yeterli değildi. O da kendisine verilen şansı iyi kullanamadı. Avcı'nın şansını iyi kullanamayan bu isimler için nasıl bir plan içine gireceği önümüzdeki günlerde netleşecek.