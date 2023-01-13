Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler İstanbul'da gerçekleşen toplantının detaylarına çevrildi. Bu görüşmede transfere dair dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktörü Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede gelecek sezon yapılacak transfer planlaması üzerinde duruldu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun geldiği geçen sezon Serie A'dan gelen oyuncuların kendilerine yaptığı katkıdan bahsetti. İtalya Ligi üzerinde durmayı önerdi.

Abdullah Avcı da bu öneriyi kabul etti. Serie A'nın sertliği ile Süper Ligin sertliğinin paralel olduğundan bahsetti. Gelecek sezon transferleri için ortak kanıya varıldı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular için görüşmelerin hemen başlaması konusunda ortak fikre varıldı. Serie A'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular arasında dikkat çekenler ise şu şekilde: Roma Belotti, Smalling, El Shaarawy, Napoli De Vriej, Juan Jesus, Atalanta Muriel, Inter Gagliardini, Juventus Cuadrado, Alex Sandro.