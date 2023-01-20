Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak 10 bin forma hediye etti. Ağaoğlu'nun forma hediyesi karne heyecanının yanında büyük bir mutluluğa sebep oldu.

Trabzon'daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem karne gününde öğrencilere 10 bin adet formayı hediye etti.

Ahmet Ağaoğlu tarafından alınan 10 bin forma; Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de öğrencilere dağıtıldı. Ağaoğlu'nun forma hediyesi karne heyecanının yanında büyük bir mutluluğa sebep oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca Bordo-Mavi sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya davet etti. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, #HediyeFormaChallenge 11 Bin 461 forma ile katıldı. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı #HediyeFormaChallenge kampanyasına Yomra ve Arsin'deki okullara hediye edilmek üzere 11.461 forma satın alarak katıldı.

Forma kampanyasına Trabzonspor, camiasından önemli bir katılım olması bekleniyor.

