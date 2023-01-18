Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor'da tek gündem transfer... Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edilirken, 3 futbolcuya teklif bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da gelen teklifler doğrultusunda ederini bulan hemen her futbolcunun satılması bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre; özellikle Djaniny için Meksika ile Arap Yarımadası'ndan bazı kulüpler devreye girmiş durumda. Piyasası olan ve teklif gelmesi beklenen diğer isimler Bardhi ile Larsen. Larsen'e ülkesi Danimarka'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu belirtiliyor.