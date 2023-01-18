Trabzonspor'da gelen teklifler doğrultusunda ederini bulan hemen her futbolcunun satılması bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre; özellikle Djaniny için Meksika ile Arap Yarımadası'ndan bazı kulüpler devreye girmiş durumda. Piyasası olan ve teklif gelmesi beklenen diğer isimler Bardhi ile Larsen. Larsen'e ülkesi Danimarka'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu belirtiliyor.