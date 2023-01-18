Başakşehir'i yenerek moral bulan Trabzonspor, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeniden sakatlanan Visca'nın yerine kaliteli bir alternatif buldu. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, eski Barcelona'lı Adama Traore'yi listesine ekledi. Başkan Ağaoğlu'nun bizzat yürüttüğü Traore operasyonu gerçekleşirse Fırtına'nın Süper Lig'deki iddiasını arttıracağı düşünülüyor. Önemli bir takviye ile eldeki potansiyelin üzerine koyarak devam etmek isteyen Ağaoğlu, Traore ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sahadaki oyununu güçlendirmek istiyor.

FORVETTE DE FORMA GİYEBİLİYOR

Hızı ile tüm dünyanın dikkatini çeken ve Barcelona'ya transfer olan Traore, şu anda Wolverhampton Wanderers'te oynuyor. Fırtına, yakından takip ettiği 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istiyor. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle olduğu düşünülen 1.78 boyundaki sağ kanat için şartlar zorlanacak. İspanyol oyuncu bu sezon 21 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Futbolcunun bu düşük performansı, Trabzonspor yönetimini bu transferde avantajlı hale getiriyor. Mali pasaportu da bulunan tecrübeli futbolcu, santrfor mevkiinde de başarılı şekilde görev yapabiliyor.