Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı. Yunan yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aslında kolay bir maç olmayacaktı. Hoca kalacak mı gidecek mi söylentileri vardı. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız, önemli olan reaksiyon gösterebilmektir. Ben de o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum.

Kaptanlarımız, oyuncular olarak hep beraber oturduk. Kaptanlarımız çok iyi bir duruş gösterdiler. Takım olarak hocamızın yanında durduk. Son haftalarda yaşadıklarımız kolay değildi. Bu duruşu gösterebilmek önemliydi."