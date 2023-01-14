Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Başakşehir maçı sonrası konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı, takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk. O da mücadeleden kaçmayacağını bize söyledi."
"Abdullah Hocamız, 26 aydır burada. Çok güzel şeyler başardık onunla. Bir taraftar olarak Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın diyorum."
"5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik."