Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası bordo mavililerde Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı, takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk. O da mücadeleden kaçmayacağını bize söyledi."

"Abdullah Hocamız, 26 aydır burada. Çok güzel şeyler başardık onunla. Bir taraftar olarak Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın diyorum."

"5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik."