Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir'i kounk ediyor. Bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Sokaktaki insan, sitedeki çalışan, oyuncularım ve onların hepsinden gelen geri dönüşler... 'Ben dalgalı denizlere geldim' demiştim. Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, yine kaçmayacağım. Hiçbir zaman mücadelen kaçmadım. Kaçmayacağım da, vazgeçmeyeceğim de. Gelirken dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var. Gemiyi limana yanaştırmak da bizim görevimiz. Dünya Kupası arasından sonra analiz yapıp, oyun şeklimizi değiştirdik. Beni iki maç üzmüştür; biri Karagümrük, diğeri ise Alanya maçı. Kabullenmeye çok üzüldüm.

Çok doluyum. Antrenmanda bir şeyler deniyorsunuz. Rakibi çözmeyi çalışıyorsunuz ama kötü bir skor alınca gecesinde medyada yer alıyor. İçeriden, dışarıya bilgi sızıyor. Kurumsal sıkıntılarımız var."