Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, bugün Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor.
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına seri peşinde! Karagümrük maçında...
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyuncularıyla yaptığı toplantıda seri galibiyet üzerinde durdu. İşte Avcı'nın sözleri... | TS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, bugün Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Fotomaç'ın haberine göre taktik antrenmanda oyuncularına bugünkü karşılaşmaya yönelik bir konuşma yaptı.
Fenerbahçe derbisinde istediklerini aldıklarını oyuncularına aktaran başarılı taktisyen şu ifadeleri kullandı: