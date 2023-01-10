Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak olarak feshedildiğini duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BEDELSİZ GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ
WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.
Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda fesh ettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.
Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/st7zTg1K6S— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 10, 2023