Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak olarak feshedildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak olarak feshedildiğini duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BEDELSİZ GELDİ, BEDELSİZ GİTTİ



WH Yangtze ile sözleşmesi bittikten sonra Ocak 2022'de Trabzonspor'a bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki Fildişili, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Karagümrük'e kiralandı.



Karagümrük'ün de kiralık anlaşmasını yarım sezonda fesh ettiği Kouassi'nin Çin takımlarından Zheijang'a gitmesi bekleniyor.