1. Lig ekibi Adanaspor, genç oyuncunun 1,5 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
✍️ Arda Akbulut Adanaspor'umuzda— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 12, 2023
Kulübümüz Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/6gzsojQ7DK