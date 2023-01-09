Trabzonspor'da o isim sarı kart görerek cezalı duruma düştü!
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo mavililerde Vitor Hugo, gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 20:50
Bordo-mavililerin savunmadaki deneyimli isimlerinden Vitor Hugo, 36. dakikada sarı kart gördü. Hugo, bu sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.