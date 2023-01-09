Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan
Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçı öncesi mücadelenin VAR hakemi açıklandı. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmada Hakan Ceylan VAR'da görev yapacak.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023- 15:51
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası bugün oynanacak üç karşılaşmayla kapanacak. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev alacak. Tokat'a, AVAR'da Alper Çetin ve Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
İstanbulspor-Gaziantep FK karşılaşmasının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun
Akşamın bir diğer mücadelesi olan İstanbulspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçı ise saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Samet Çavuş ve İlker Takpak'ın yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Mücadeleye Mustafa İlker Coşkun VAR, Özgür Yankaya da AVAR olarak atandı.
Alanyaspor-Trabzonspor maçında VAR'da Hakan Ceylan
Saat 20.00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da da Koray Gençerler ve Kerem Ersoy yer alacak.
Ayrıca bu zorlu müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.