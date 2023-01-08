TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Benjamin Andre hamlesi! Marek Hamsik'in yerine gelecek
Trabzonspor'da ocak ayında Marek Hamsik'in ayrılık ihtimaline karşılık transfer çalışmaları başladı. Bordo mavililer, Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Benjamin Andre için devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 14:28
Trabzonspor'da Marek Hamsik'in takımdan ayrılacağı haberleri, planları değiştirirken, yönetim alternatif arayışlarına hız verdi. Slovak yıldızın yerini, onunla eş değer bir isimle doldurmayı planlayan kurmayların, belirlenen isimlerle temasa geçtikleri öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Lille takımında oynayan orta saha futbolcusu Benjamin Andre ile temaslara başladı.
32 yaşında 1.80 boyunda olan Fransız orta saha, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Benjamin Andre'nin, Lille ile kontratının sezon sonunda bitecek olması bu transferin bitme olasılığını daha da güçlendiriyor. Bu sezon Lille'de 16 Ligue 1 maçına çıkan Benjamin Andre, 1 gol attı 2 de asist yaptı.
Orta sahada agresif yapısı ve markajcı özellikleriyle tanınan Fransız futbolcu ülkesinde 'ahtapot' lakabı ile tanınıyor. Öte yandan menajerlerin, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Miha Zajc ve İtalya'da Fiorentina formasını giyen Giacomo Bonaventura'yı da önerdikleri ifade edildi.