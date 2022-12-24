SABIRLI OLMAK ZORUNDALAR

ALİ GÜLTİKEN: Bu maç F.Bahçe açısından sezonun şu ana kadarki en kritik karşılaşması. Keza Trabzonspor açısından da aynı. F.Bahçe kaybettiği takdirde lige yeniden başlamış gibi olacak. Diğer rakipleri de kazanırsa 4 takım birden yeniden şampiyonluk hedefinin içinde yarışmaya başlayacaklar. Bu F.Bahçe için çok kritik bir eşik. Kazandığı takdirde zirvede yalnızlaşma ihtimalini artıracak. Trabzonspor açısından F.Bahçe maçı çok önemli bir şans. Evinde oynuyor. Taraftar avantajına sahip. Kazandığı takdirde ligi yeniden başlatmanın yanında kendisini de tekrardan yarışa sokacak. Sahasında oynamasına rağmen Trabzonspor'da hem oyuncuların hem de taraftarın sabırlı olmaları şart. Çünkü F.Bahçe topa sahip olarak oynayabilen bir takım ve oyun temposunu düşürebiliyorlar. Bu maçların denge maçı olduğunu unutmamak gerekiyor.