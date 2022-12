FIRTINA UMUT VADEDİYOR

İSKENDER GÜNEN: Dünya Kupası nedeniyle lige verilen 1,5 aylık süre her takım için sorunları da beraberinde getirecektir. Çünkü futbolda her ne kadar hazırlık maçları oynansa da böylesi uzun bir süre oyuncuların maç ritmi için sorun olur. Bu da başlayacak ligde istenilen yapının ortaya çıkmasını geciktirecektir. 4 takımı göz önüne getirdiğinizde Fenerbahçe'nin her yönden hazır bir takım olduğu gerçeği var. Beşiktaş'ta özellikle savunmadaki sorunlar devam etmekte. Galatasaray ise yabancı oyuncuların milli takımlarında oldukları için hâlâ gerekli seviyede görülmüyor. Trabzonspor da son oynadıkları Samsunspor maçında her yönden umut vadeden bir yapı içerisindeydi.