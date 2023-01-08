Trabzonspor Bruno Peres için geri sayıma geçti

Trabzonspor Bruno Peres için geri sayıma geçti

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sakatlığı sürecinde lisansı dondurulan ve ocak ayında takıma geri dönecek olan Bruno Peres için geri sayıma geçti. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 06:40