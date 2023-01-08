BrunoPeres geri sayıma geçti... Geçtiğimiz sezon nisan ayında aşil tendonundan sakatlanan Brezilyalı bek ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Peres'in iyileşme süreci uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmedi ve yerine Jens Stryger Larsen transfer edildi. Ancak Larsen'den beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden ara transfer döneminde Bruno Peres'in askıda olan lisansının tekrar aktif edilmesini istedi. Brezilyalı oyuncu takıma dönmek için artık gün sayıyor... 12 Ocak'ta başlayacak ara transferde lisansı yenilenecek olan Peres'in 262 gün sonra 14 Ocak'taki Başakşehir maçıyla formasına kavuşması bekleniyor...